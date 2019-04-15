Футбол
«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»Евро-футбол.ру 02:45
Защитник Деклан Райс, выступающий за лондонский "Вест Хэм", имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Согласно данным AS, мадридский "Реал" готов летом побороться за 20-летнего англичанина с "Манчестер Юнайтед", который является основным претендентом на игрока.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
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Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в обмане
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Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае
Мощная лавина сошла на глазах туристов на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна в Хабаровском крае. Грозное природное явление сняли на видео.
Обновлено в 03:26
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Фанаты «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо»
Фанаты "Ливерпуля" почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо" посредством яркого перфоманса на трибунах "Энфилда" перед игрой против "Челси".
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Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
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Эксперты рассказали, как правильно мыть автомобиль
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Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
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На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
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Обновлено вчера в 20:38
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Обновлено 12 апреля в 03:19