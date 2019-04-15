«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»Евро-футбол.ру 02:45

Защитник Деклан Райс, выступающий за лондонский "Вест Хэм", имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Согласно данным AS, мадридский "Реал" готов летом побороться за 20-летнего англичанина с "Манчестер Юнайтед", который является основным претендентом на игрока.

«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»

Политика Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".

Шоу-бизнес Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Авто Автомобили Ravon начнут собирать в России Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.

Общество Власти Италии вернули в паспорта определения «мать» и «отец» Национальное собрание страны в феврале после длительного обсуждения законопроекта постановило удалить из анкет, заполняемых в школах, термины «отец» и «мать».

Общество Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.

Политика Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.

Происшествия В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Происшествия Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае Мощная лавина сошла на глазах туристов на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна в Хабаровском крае. Грозное природное явление сняли на видео.

Футбол Фанаты «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо» Фанаты "Ливерпуля" почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо" посредством яркого перфоманса на трибунах "Энфилда" перед игрой против "Челси".

Происшествия Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Авто Эксперты рассказали, как правильно мыть автомобиль Опытные мойщики советуют выдерживать химию на кузове 1-2 минуты, эксперты «Автовзгляда» пришли к выводу, что ля более эффективной мойки следует подождать 3-4 минуты, поскольку на мойках самообслуживания есть риск того, что моющие средства слишком разбавлены водой.

Хоккей Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом» Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Транспорт На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост».

Шоу-бизнес Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.

Общество Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Спорт «Зенит» обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Суперлиги Сет получился упорным, клуб из Новосибирска оказался лучше в концовке партии — 28:26. Вторую партию «Зенит» выиграл уверенно 25:20.