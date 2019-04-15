Футбол

«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»Евро-футбол.ру 02:45

Защитник Деклан Райс, выступающий за лондонский "Вест Хэм", имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Согласно данным AS, мадридский "Реал" готов летом побороться за 20-летнего англичанина с "Манчестер Юнайтед", который является основным претендентом на игрока.
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«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»

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«Реал» поспорит с «МЮ» за полузащитника «Вест Хэма» Райса

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