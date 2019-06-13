Футбол

«Реал» побил личный рекорд по сумме трат в одно трансферное окноАргументы и Факты вчера в 22:28

Общая сумма по контрактам составила 303 миллиона евро Мадридский "Реал" побил личный рекорд 2009 года по сумме затрат в одно трансферное окно, сообщает ТАСС. Накануне футбольный клуб подписал контракт на 48 миллионов евро с французским защитником Ферланом Менди, выступающим за «Лион».
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Мы вспомнили самые мощные трансферные кампании в истории. «Реал» идет на рекорд

Sport24.ru06:30

Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

ТАССвчера в 21:10

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

Чемпионатвчера в 16:16

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Спорт-Экспрессвчера в 18:55

«Реал» установил рекорд по тратам на трансферы за одно окно

ProstoProSportвчера в 17:30

«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы

RT на русскомвчера в 16:38

«Реал» обновил рекорд по затратам на трансферы

Газета.Ruвчера в 20:19
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