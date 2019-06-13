Футбол
«Реал» побил личный рекорд по сумме трат в одно трансферное окноАргументы и Факты вчера в 22:28
Общая сумма по контрактам составила 303 миллиона евро Мадридский "Реал" побил личный рекорд 2009 года по сумме затрат в одно трансферное окно, сообщает ТАСС. Накануне футбольный клуб подписал контракт на 48 миллионов евро с французским защитником Ферланом Менди, выступающим за «Лион».
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