Футбол

«Реал» победил «Жирону» и вышел в полуфинал Кубка ИспанииВести.Ru 17:38

Жирона — Реал
1 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Монтиливи»
27′
Карим Бензема
43′
Карим Бензема
Марк Муньеса
Хуанпе Рамирес
46′
Кристиан Стуани
49′
58′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Кристиан Стуани
Валери Фернандес
59′
63′
Серхио Рамос
Начо Фернандес
65′
Даниэль Карвахаль
67′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Пайк Сын Хо
Алекс Пачон
68′
Педро Антонио Порро
71′
Энтони Лосано
72′
76′
Маркос Льоренте
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Жирону" со счетом 3:1 в ответном матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании и по сумме двух встреч пробился в полуфинал турнира. В составе "сливочных" дублем отметился Карим Бензема.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» одолел «Жирону» в матче Кубка Испании благодаря дублю Бензема

Газета.Ru17:34

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону», у Бензема дубль

Советский спорт17:25

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании

Матч ТВ17:20

Дубль Бензема помог «Реалу» победить «Жирону» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании

Sport24.ru17:23

«Реал» переиграл «Жирону» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Спорт-Экспресс17:29

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону»

Чемпионат17:21

Бензема сделал дубль во втором матче подряд и забил 5 голов в последних 3 играх

Sports.ru16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Чечне умерла самая пожилая россиянка

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова.
Обновлено в 13:29
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Арестован зампред правительства Ленинградской области

Обновлено в 15:29
Общество

Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов на Тайване

В тематическом парке в Тайчжуне на западе Тайваня произошло ЧП: туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов в мире — американской горке с зависанием на огромной высоте.
Обновлено в 15:36
Авто

Началось производство нового седана Toyota Corolla для России

На заводе компании Toyota в Турции началось производство седана Corolla нового поколения.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено в 05:27
Авто

Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту

Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе

Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Москва-Кишинев, по неизвестным пока причинам совершил вынужденную посадку в украинском городе Одесса.
Обновлено в 15:07
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено в 12:46
Экономика

Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ

Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой

Немецкий бренд спортивной обуви Puma провел презентацию кроссовок, которые имеют систему автоматической шнуровки.
Обновлено в 11:55
Происшествия

«Ай-Петри» Куинджи возвращается в Третьяковку

В минувшее воскресенье крымчанин Денис Чуприков похитил картину Куинджи прямо с выставки в Третьяковке.
Обновлено в 16:18
Авто

Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона

Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.
Обновлено в 11:22
Авто

Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Транспорт

В Москве появится первый турбоперекресток

Обновлено в 08:34
Гаджеты

Apple собирается оснастить новые iPhone мощной лазерной 3D-камерой

Компания Apple планирует оснастить новый iPhone мощной лазерной 3D-камерой.
Обновлено в 10:28
Авто

Губернатор Самарской области первым купил новую Lada Vesta Sport

Первым покупателем «заряженного» седана Lada Vesta Sport стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Обновлено в 05:30
Авто

Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Наука

В английской библиотеке случайно нашли рукопись о короле Артуре

В Великобритании обнаружили семь страниц средневековой рукописи, повествующей о короле Артуре.
Обновлено в 02:04
Наука

Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость

Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Балашихе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

Обновлено в 15:36
Авто

«Камаз» разработал новую кабину для самосвалов нового поколения

Конструкторы «Камаза» представили спецификацию новой кабины для строительных самосвалов поколения К5, сообщает 31 января пресс-служба предприятия.
Обновлено в 03:04
Авто

У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия

В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.
Обновлено в 03:44
Наука

В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра

В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено в 10:18
Общество

Собянин прокомментировал слухи о сбоях в поставках продуктов в Москву

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Обновлено в 15:08
Интернет

Google призналась в тайных платежах пользователям

Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено в 11:41
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жирона
Город в Испании
Город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония, центр одноимённой провинции Жирона и каталонской комарки Жиронес. Население на 2011 год - 96 722 человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное