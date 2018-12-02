Футбол

«Реал» – «Валенсия». Бэйла заменили из-за травмы
Sports.ru
21:53

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не доиграл до конца матч с «Валенсией» (2:0) в Ла Лиге. На 63-й минуте валлийца заменили на Марко Асенсио. Покидая поле, Бэйл слегка прихрамывал.
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