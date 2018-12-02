Футбол
|6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
|8′
|11′
Карлос Солер
|20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
|63′
|68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
|68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
|71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
|71′
|72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
|80′
Лукас Васкес Иглесиас
|83′
|61%
|Владение мячом
|39%
|90%
|Процент точных передач
|82%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
15
Вальверде
18
Льоренте
22
Иско
17
Васкес
9
Бензема
20
Асенсио
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
10
Парехо
6
Кондогбиа
7
Гедеш
23
Батшуайи
22
Мина
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Валенсией" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в столице Испании и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды.
Газета.Ruвчера в 17:00
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