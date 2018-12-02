Футбол

«Реал» победил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru
вчера в 17:00

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Валенсией" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча прошла в столице Испании и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды.
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