Футбол

Сантьяго Солари: «Бэйл устал и чувствует дискомфорт»
Спорт-Экспресс
вчера в 19:50

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча 14-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:0) отметил, что заменил Гарета Бэйла на 63-й минуте из-за его усталости. Валлиец не смог забить в 10-м матче лиги 1 подряд.
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