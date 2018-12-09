Футбол

«Реал» победил «Уэску» благодаря голу Бэйла
Газета.Ru
12:30

Уэска — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
19′
26′
Даниэль Карвахаль
39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
42′
58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
76′
76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
84′
В матче 15-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" обыграл "Уэску". Игра проходила стадионе "Эль-Акорас" и завершилась победой гостей со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт". Единственный мяч на 8-й минуте игры забил Гарет Бэйл.
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