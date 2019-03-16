«Реал» в первом матче после возвращения Зидана обыграл «Сельту»ProstoProSport 13:08

Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании переиграл «Сельту» из Виго. Это был первый матч после возвращения на пост наставника мадридской команды для французского специалиста Зинедина Зидана.

«Реал» в первом матче после возвращения Зидана обыграл «Сельту»

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