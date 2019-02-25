Футбол

«Реал» победил «Леванте» благодаря двум пенальтиLiveSport.ru вчера в 16:38

Леванте — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Рохер Марти
25′
28′
Начо Фернандес
43′
Карим Бензема
Рубен Рочина
57′
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
60′
Рохер Марти
60′
68′
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
Рохер Марти
Рафаэль Двамена
73′
74′
Карим Бензема
Гарет Бэйл
78′
Гарет Бэйл
Педро Лопес
82′
83′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
Антонио Луна
84′
86′
Начо Фернандес
Рубен Рочина
88′
Энис Барди
Никола Вукчевич
89′
Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Леванте» (2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры. На 43-й минуте в ворота «Леванте» был назначен пенальти за игру рукой защитника. Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сантьяго Солари: «Верю словам Каземиро»

Матч ТВ02:18

24 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Леванте» — «Реал» — 1:2

Еженедельник Футбол23 февраля в 05:29

Сантьяго Солари: «У тренеров нет мониторов, но я верю словам Каземиру»

Спорт-Экспресс01:38

Спорные решения из-за системы VAR в матче «Леванте» – «Реал»

Чемпионатвчера в 16:57

«Реал» победил «Леванте» благодаря двум пенальти

LiveSport.ruвчера в 16:38

Игрок «Леванте» Марти: «Второй пенальти „Реала“ сомнительный. Жаль, что мы потеряли очко»

Sports.ruвчера в 16:51

Бензема вышел на 27 место в списке лучших бомбардиров Примеры

Евро-футбол.ру02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Армия и оружие

Бывший глава Генштаба ВСУ задержан по подозрению в госизмене

Напомним, Заман был главой Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год, он также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны после госпереоворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что в городе Макеевка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:45
Происшествия

ФСИН уволит начальника колонии, где содержался Цеповяз

Начальник исправительной колонии (ИК) № 3, в которой отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, будет уволен сразу же после отпуска, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 05:18
Общество

Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике

Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание

Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Политика

Путину доложат о письме Baring Vostok

Президенту России Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика

В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях «Цирконов» в США

Комментируя сюжет ВГТРК в программе "Вести недели", где были названы военные центры принятия решений в США, по которым могли бы быть нанесены удары "Циркона" в случае угрозы для России, Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.
Обновлено в 05:18
Политика

Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину

Обновлено в 00:28
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Космос

Первый эмиратский космонавт может отправиться в космос уже этой осенью

Обновлено в 05:02
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Обновлено в 03:02
Происшествия

Московский таксист списал 60 тысяч рублей у пассажирки за поездку

Отмечается, что таксист с помощью мобильного приложения на телефоне пассажирки перевел себе на счет 60 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Обновлено вчера в 23:00
Кино

Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован

Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:44
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»

Статуэтку в категории "лучшая картина года" получил фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга".
Обновлено в 03:16
Спорт

Российский легкоатлет дисквалифицирован на восемь лет за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:18
Экономика

Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия»

Rinsoco Trading направила в Банк России обязательное предложение о выкупе акций "Уралкалия", сообщается в материалах кипрской компании.
Обновлено в 03:21
Экономика

РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР

Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Экономика

Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте

Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
Обновлено в 04:02
Общество

Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых

Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Общество

Во второй половине марта в Россию придет весна

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании в Уфе назвал уголовное дело сфабрикованным

Против правоохранителей возбудили уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование" (ст. 131 УК РФ) и "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Москве избили и ограбили начальника отдела хабаровского ФСБ

Неизвестные избили и ограбили в центре Москвы сотрудника ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Опубликовано фото новой динамической защиты танка Т-80БВМ

Фотография новой динамической защиты модернизированного российского танка Т-80БВМ появилась в Сети. Ее опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Внук советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в концлагере из-за обливания холодной водой на морозе, планирует подать заявление в Следственный комитет на Comedy Woman за шутку о своем предке.
Обновлено в 02:26
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49
ещё по теме
Главное