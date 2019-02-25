Футбол

«Реал» победил «Леванте» благодаря двум пенальтиLiveSport.ru вчера в 16:38

Леванте — Реал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Рохер Марти
25′
28′
Начо Фернандес
43′
Карим Бензема
Рубен Рочина
57′
Рубен Рочина
Шейк Дукуре
60′
Рохер Марти
60′
68′
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
Рохер Марти
Рафаэль Двамена
73′
74′
Карим Бензема
Гарет Бэйл
78′
Гарет Бэйл
Педро Лопес
82′
83′
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
Антонио Луна
84′
86′
Начо Фернандес
Рубен Рочина
88′
Энис Барди
Никола Вукчевич
89′
Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Леванте» (2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры. На 43-й минуте в ворота «Леванте» был назначен пенальти за игру рукой защитника. Одиннадцатиметровый реализовал Карим Бензема.
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