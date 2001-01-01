Футбол
«Реал» победил «Атлетико» в матче ПримерыRT на русском вчера в 12:31
|16′
Каземиро
|22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
|24′
Антуан Гризманн
|25′
Хосе Мария Хименес
|41′
|42′
Серхио Рамос
|57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
|58′
Тома Лемар
Витоло
|59′
Томас Парти
|62′
|64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
|65′
|66′
Лука Модрич
Альваро Мората
|68′
Альваро Мората
Никола Калинич
|71′
Сауль Ньигес
|72′
|74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
|80′
|84′
Тони Кроос
Дани Себальос
|89′
Карим Бензема
Мариано Диас
|35%
|Владение мячом
|65%
|72%
|Процент точных передач
|84%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|7
|21
|Фолы
|16
|7
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
23
Витоло
9
Калинич
7
Гризманн
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
24
Себальос
17
Васкес
7
Диас
11
Бэйл
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский «Реал» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победу «Реалу» принесли голы Каземиро, Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.
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