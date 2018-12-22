Футбол

«Реал» победил «Аль-Айн» и третий раз подряд выиграл клубный ЧМ
RT на русском
14:08

За клуб из ОАЭ забил Цукас Сиотани. Таким образом, «Реал» в четвёртый раз выиграл клубный чемпионат мира. В матче за третье место аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» со счётом 4:0.
RT на русском14:08

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«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл клубный чемпионат мира

Матч ТВ13:24

Год и гол Модрича, рекордная победа «Реала». Мадридцы – лучшие в мире

Спорт-Экспресс14:00

«Реал» огласил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира

Газета.Ru11:30

«Реал» обошёл «Барселону» по числу выигранных клубных ЧМ

Чемпионат13:41

«Реал» опять лучший в мире. А Рамос отпраздновал гол в стиле Роналду

Sport24.ru13:30

«Реал» выиграл 4-й КЧМ и обошел «Барселону»

Sports.ru13:23

Наследники Далича. Что за клуб противостоит «Реалу» в финале чемпионата мира?

Советский спорт04:45
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 17:30, Ашберн
Футбол

Ювентус — Рома 1:0

Обновлено в 14:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюссона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено в 17:27
Футбол

Гол Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть «Нант»

«ПСЖ» на своем поле провел матч с «Нантом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Парижане добились победы во встрече со счетом 1:0.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Лестер» нанес «Челси» первое домашнее поражение с апреля

«Челси» потерпел первое поражение на «Стэмфорд Бридж» с 1 апреля. Тогда на домашнем стадионе у синих выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено в 11:53
Футбол

Месси установил очередное достижение для игроков топ-5 лиг

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:0). Это его 15-й мяч в нынешнем сезоне в Примере.
Обновлено в 15:13
Футбол

Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено в 11:34
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

Спаллетти: «В концовках матчей испытываем психологические проблемы»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти дал комментарий после упущенной победы над "Кьево" (1:1).
Обновлено в 15:34
Футбол

Ковач выиграл 5 матчей подряд в бундеслиге впервые в карьере

47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
Обновлено в 15:32
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Футбол

ПСВ обыграл «АЗ», «Бреда» победила «Херенвен»

ПСВ обыграл "АЗ" в 17-м туре чемпионата Голландии - 3:1.
Обновлено в 16:09
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено в 12:36
Футбол

Павел Мамаев согласился на условия жены

Супруга футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева ранее заявила, что для сохранения их брака есть ряд условий.
Обновлено в 12:41
Футбол

Дело об уклонении Роналду от налогов суд рассмотрит 21 января

Обновлено в 09:22
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