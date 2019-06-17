Футбол
«Реал» планирует завершить трансфер Погба до 1 июляMetaratings 05:42
Мадридский «Реал» хочет оформить сделку по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба в ближайшее время. Руководство «Реала» собирается завершить трансфер до 1 июля, когда манкунианцы выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону, пишет Marca.
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