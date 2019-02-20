Футбол

«Реал» планирует продать летом БэйлаСпорт-Экспресс 02:02

Отмечается, что причиной возможной продажи является то, что Бэйл начал проигрывать конкуренцию Винисиусу и Лукасу Васкесу. Игрок был готов уйти еще в конце прошлого сезона, но тогда руководство "Реала" сумело убедить его остаться в команде. Интерес к Бэйлу проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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«Реал» близок к решению продать летом Бэйла

Чемпионат01:45

«Реал» планирует продать летом Бэйла

Спорт-Экспресс02:02

Перес оценил Бэйла в 150 млн евро

Soccer.ruвчера в 11:11

СМИ: «Реал» хочет расстаться с Бэйлом за 150 млн евро

Советский спортвчера в 13:30

СМИ: «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом

РИА Новостивчера в 13:23

Marca: «Реал» близок к тому, чтобы продать Бэйла летом

Sports.ruвчера в 16:19

Бэйлом интересуются три клуба

Евро-футбол.рувчера в 16:43
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Экономика

Летом граждане России могут испытать дефицит молочных продуктов

Приказ, который должен вступить в силу с 1 июля, обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию.
Обновлено в 01:40
Политика

Госдума рассмотрит предложение о наследовании пенсий

Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс

ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме

Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.
Обновлено в 02:15
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала-второй женщиной миллиардером в России, сообщает Forbes.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Неизвестные напали на генконсульство Венесуэлы в Эквадоре

Группа людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает RCN Radio.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Новосибирский рэпер избил и ограбил назойливых фанатов

Обновлено в 01:55
Политика

Владимир Путин призвал пересчитать пенсии

Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 04:59
Кино

В США прошли основные показы фильма «Т-34»

Основные показы военной драмы российского режиссера Алексея Сидорова "Т-34" с большим успехом и аншлагами прошли в США.
Обновлено в 00:39
Политика

Слова Климкина об украинизации Крыма объяснили состоянием мозгов

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за минувшие годы годы Крым стал более украинским, а призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию.
Обновлено в 02:02
Политика

Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение

Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В школе Приморья прокуратура начала проверку после избиения ученика

Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Стала известна основная причина смерти российских мужчин

Отмечается, что в 2017 году из-за этих болезней, которые включают инфаркт миокарда и инсульт, погибли 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В столице Бангладеш при пожаре погибли более 50 человек

В результате пожара, вспыхнувшего в старой части столицы Бангладеш городе Дакка, погибли 56 человек, рассказали Reuters в пожарном департаменте.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

В России может появиться реестр игроманов

В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.
Обновлено в 01:45
Политика

Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну

Белоруссии грозит война, если она не начнет проводить реформы, чтобы уберечься от "российской агрессии", заявил бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью для Liga.net.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока – 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о заинтересованности Вены в надежности энергоснабжении и намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Bloomberg: власть Венесуэлы приказала бизнесу открыть счета в России

По информации источников агентства, глава Минфина Венесуэлы настоял на том, чтобы компании, производящие товары широкого потребления, выстраивали экономические отношения с поставщиками из России, Турции, Индии и Китая, а также открывали в этих государствах банковские счета.
Обновлено в 00:40
Футбол

ЦСКА потратил пять миллионов на 19-летнего бразильца, пишут СМИ

По информации источника, армейцы потратили пять миллионов евро — за эту сумму они приобрели 70 процентов прав на 19-летнего футболиста.
Обновлено в 00:34
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:26
Транспорт

Определены нормы труда и отдыха для российских водителей

Правила дорожного движения в России дополнят разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», передает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море

Обновлено в 00:18
Спорт

Супруга Кокорина рассказала о влиянии СИЗО на мужа

Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, находящийся с октября 2018 года в СИЗО «Бутырка» за драку в центре Москвы, повзрослел и осознал многие ошибки, рассказала супруга спортсмена Дарья Валитова.
Обновлено в 00:41
Политика

В Раде рассказали о выгоде Европы от происходящего на Украине

Депутат украинской Рады и кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал о выгоде, которую получает Европа от событий на Украине.
Обновлено в 00:33
Кино

Народная артистка СССР Гюлли Мубарякова скончалась в Уфе

Обновлено в 00:23
Происшествия

В США задержан подозреваемый в выводе $8 млн в Россию

Сегодня федеральный суд Майами приступит к изучению дела 51-летнего Игоря Бузюкова, задержанного накануне во Флориде по подозрению в отмывании $8,5 млн.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Туризм в России поддержит виртуальная экономическая зона

Виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) может появиться в России уже к концу этого года.
Обновлено в 01:16
Общество

Московское метро в День защитника Отечества подарит мужчинам носки

Московский метрополитен в День защитника Отечества подарит пассажирам мужского пола носки.
Обновлено вчера в 23:00
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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