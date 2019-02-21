«Реал» планирует продать летом БэйлаСпорт-Экспресс 02:02

Валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Marca. Отмечается, что причиной возможной продажи является то, что Бэйл начал проигрывать конкуренцию Винисиусу и Лукасу Васкесу.

Политика Путин потребовал пересчитать индексацию доплат к пенсиям Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что несправедливость при установлении доплат к пенсиям необходимо устранить.

Происшествия ТАСС: основателю Baring Vostok Калви предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения основателю Baring Vostok Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".

Экономика Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны.

Политика Госдума приняла закон о паллиативной помощи В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи — сегодня закон принят в третьем чтении, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия Националист Демушкин освобожден из колонии досрочно Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии, такое решение принял суд Владимирской области, передает РИА Новости.

Происшествия Названа основная причина смерти мужчин в России От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).

Общество «Эппл Рус» выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов Пресненский суд Москвы взыскал с "Эппл Рус" 450 тысяч рублей в пользу владельцев айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока службы, который составляет пять лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Транспорт Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро в Москве Интервалы движения поездов незначительно увеличены на Кольцевой линии метро в Москве против часовой стрелки.

Происшествия ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.

Политика Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".

Политика Как Запад отреагировал на послание Путина Если в России обратили внимание в первую очередь на социальную составляющую 15-го послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, на Западе по понятным причинам сделали акцент на внешнеполитической составляющей.

Транспорт Определены нормы труда и отдыха для российских водителей Правила дорожного движения в России дополнят разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», передает «Коммерсантъ».

Происшествия Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера подозревают в терроризме Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около одного из столичных кафе.

Политика Путин указал Федеральному собранию на выход Президент России Владимир Путин призвал чиновников, которые не способны работать в высоком темпе, покинуть свои должности.

Политика Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Общество В России может появиться реестр игроманов В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.

Армия и оружие WP узнала об отказе коалиции оставаться в Сирии после ухода США Ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.

Общество Кошка и наследница Лагерфельда сделала заявление Бирманская кошка по кличке Шупетт, которая была любимым питомцем умершего кутюрье Карла Лагерфельда, рассказала, как будет жить дальше.

Экономика ЦБ хочет ограничить доступ граждан к рынку форекс ЦБ считает необходимым ограничить доступ к рынку форекс неквалифицированным инвесторам, сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 2018 г выросла на 48,7% "Газпром нефть" за 2018 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 48,7%, или почти в полтора раза, по сравнению с прошлым годом — до 376,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Кино Участники SERB сорвали показ фильма «Праздник» в «Мемориале» В Москве боевики SERB сорвали показ фильма режиссера Алексея Красовского "Праздник", который проводился в "Международном Мемориале".

Футбол Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.