Футбол
«Реал» передумал продавать ХамесаSoccer.ru 16:58
«Реал» принял решение сохранить Хамеса Родригеса в команде на следующий сезон, сообщает El Chiringuito. Такое решение мадридский клуб принял в связи с травмой Марко Асенсио, который, по слухам, может в следующем сезоне на поле не появиться.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Космос
В ночном небе тюменцы смогут увидеть полет космонавтов
Обновлено в 06:00
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Общество
НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook
Неправительственная организация Центр электронной частной информации (EPIC) сообщила в пятницу, что подала в суд с требованием пересмотреть условия штрафа в 5 миллиардов долларов для соцсети Facebook.
Обновлено в 18:06
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.
Обновлено в 18:10
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафа за незаконные полеты дронов
Президент России подписал закон об увеличении штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.
Обновлено в 11:07
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро из-за дорожающей нефти
Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже.
Обновлено в 04:04
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Теннис
В посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не могла отправиться на турнир в Вашингтон из-за задержки с продлением американской визы.
Обновлено в 10:15
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено в 08:27
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене
«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
Обновлено в 04:25
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Политика
Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.
Обновлено в 17:32
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников
США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:40
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Авто
Раритетный Land Rover был адаптирован для транспортировки мотоциклов
Свет увидел их проект, построенный на базе старого Land Rover Series 2A 1966 года.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.
Обновлено в 17:41
Авто
Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника
В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Обновлено 23 июля в 09:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском рассказал о своих мотивах
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке в подмосковном Раменском.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Культура
НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»
Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено в 18:01