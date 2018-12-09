Футбол

«Реал» перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионата
Вести.Ru
14:49

Уэска — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
19′
26′
Даниэль Карвахаль
39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
42′
58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
76′
76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
84′
Мадридский футбольный клуб "Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде последнюю команду турнира "Уэску". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев. В составе победителей единственный мяч на 8-й минуте забил Гарет Бэйл.
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