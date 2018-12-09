Футбол
«Реал» перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионата
«Реал» перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионатаВести.Ru14:49
|8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
|19′
|26′
Даниэль Карвахаль
|39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
|42′
|58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
|66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
|76′
|76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
|80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
|84′
|45%
|Владение мячом
|55%
|74%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|3
|11
|Угловые
|6
|18
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 4‑5‑1
25
Йованович
24
Мирамон
18
Инсуа
3
Эчейта
14
Пулидо
12
Лонго
8
Мелеро
17
Ривера
6
Гомес
21
Гюрлер
9
Эрнандес
25
Куртуа
19
Одриосола
5
Варан
4
Рамос
2
Карвахаль
22
Иско
18
Льоренте
15
Вальверде
17
Васкес
9
Бензема
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский футбольный клуб "Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде последнюю команду турнира "Уэску". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев. В составе победителей единственный мяч на 8-й минуте забил Гарет Бэйл.
Вести.Ru14:49
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