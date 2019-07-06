Футбол
«Реал» ожидает, что Погба попросит «Манчестер Юнайтед» продать егоСпорт-Экспресс 05 июля в 11:51
"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Мадридцы надеются, что хавбек сделает запрос о переходе, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не готов платить за француза больше 150 миллионов, в то время как манкунианцы рассчитывают выручить 170.
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