Футбол

«Реал» ожидает, что Погба попросит «Манчестер Юнайтед» продать егоСпорт-Экспресс 05 июля в 11:51

"Реал" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Мадридцы надеются, что хавбек сделает запрос о переходе, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не готов платить за француза больше 150 миллионов, в то время как манкунианцы рассчитывают выручить 170.
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«Реал» просит Погба поехать на сбор с «Манчестер Юнайтед»

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Евро-футбол.рувчера в 10:35

80 миллионов евро + Иско или Бэйл - Новое предложение «Реала»

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СМИ: «Ювентус» готов заплатить за Погба 134 миллиона евро

Матч ТВ04:36
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Армия и оружие

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Поль Погба
Французский футболист
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