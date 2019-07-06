Футбол
«Реал» предлагает «МЮ» за Погба 80 млн евро плюс Иско или БэйлаSport24.ru вчера в 03:22
Как сообщает Mundo Deportivo, сливочные предложили манкунианцам включить полузащитника Иско, либо вингера Гарета Бэйла в сделку по переходу Погба. Помимо этого «Реал» готов заплатить «Юнайтед» 80 млн евро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
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