Футбол

«Реал» отпустит Бэйла в Китай бесплатноЕвро-футбол.ру 12:01

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл бесплатно покинет команду и переедет в Китай, сообщает Cadena COPE. Боссы "сливочных" уверены, что трансфер 30-летнего Бэйла за 100 млн евро в 2013 году уже давно окупился и ему нужно помочь покинуть команду.
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As: «Реал» не готов отпускать Бэйла в Китай бесплатно, но готов рассмотреть различные формулы трансфера

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Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

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ESPN: «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

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Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
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Британский футболист
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