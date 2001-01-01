Футбол
«Реал» отпустит Бэйла в Китай бесплатноЕвро-футбол.ру 12:01
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл бесплатно покинет команду и переедет в Китай, сообщает Cadena COPE. Боссы "сливочных" уверены, что трансфер 30-летнего Бэйла за 100 млн евро в 2013 году уже давно окупился и ему нужно помочь покинуть команду.
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