Футбол
«Реал» отказался от трансфера НеймараМатч ТВ 03:00
Мадридский «Реал» отказался от возможности побороться за переход бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара. Ранее сообщалось, что парижане предложили форварда мадридскому клубу. В переходе игрока был заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес.
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