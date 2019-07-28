Футбол
«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»Sport24.ru 15:10
Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Музыка
В «Лужниках» выступает группа Rammstein
Обновлено в 14:40
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Обновлено вчера в 19:53
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Футбол
Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о будущем полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, а также об обстановке в национальной команде Украины.
Обновлено в 12:52
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика
Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников
Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
Обновлено в 16:30
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Космос
Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики
Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.
Обновлено в 05:51
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Здоровье
В Севастополе по ФЦП создадут единый медицинский городок
Инфекционную больницу, Больницу скорой помощи и Онкологический центр построят в едином комплексе.
Обновлено в 12:02
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06