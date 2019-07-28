Футбол

«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»Sport24.ru 15:10

Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
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«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»

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