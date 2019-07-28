Футбол
«Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте»Sport24.ru 15:10
Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Футбол
«Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после победы над «Ахматом»
Казанский «Рубин» в официальном Twitter опубликовал обращение тренера команды Романа Шаронова к игрокам после матча 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). — Мы это сделали.
Обновлено в 16:51
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Недвижимость
В России выросли объемы жилищного строительства
Обновлено в 12:24
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
"С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года", - говорится в документе.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе
Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.
Обновлено в 15:35
Политика
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику на Украине
Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Самарой
Обновлено в 15:17
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фотоколлаж трех красавиц-дочерей
Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Обновлено в 07:00
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Футбол
Бэйл отказался играть за «Реал»
В списке игроков не оказалось хавбека команды Гарета Бэйла. Сообщается, что он самовольно отказался от участия в этом турнире.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Футбол
Роналду выразил сожаление в связи с уходом из «Реала»
Мальчик Хорхе в форме "Реала" выразил сожаление в связи с уходом форварда из мадридской команды.
Обновлено в 16:46
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Мосгорсуд освободил бывшего финдиректора «Нота-банка» Галину Марчукову
Сегодня Мосгорсуд изменил приговор и отпустил Марчукову сразу же после заседания, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 08:51