Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте клуба.

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

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