Футбол
«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»Чемпионат 10:35
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года, сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте клуба.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
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Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
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Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
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