Футбол
«Реал» осуществил шестой летний трансферЧемпионат вчера в 10:04
В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
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