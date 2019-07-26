Футбол
«Реал» осуществил шестой летний трансферЧемпионат 10:04
В минувшем сезоне Соро принял участие в 31 матче на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Теннис
Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой
Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Под Хабаровском закрыт палаточный лагерь, где зверски избили ребёнка
Возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM, Читайте также: В палаточном лагере под Хабаровском зверски избит ребёнок из ЕАО Власти региона уточнили, что лагерь работал как военизированные сборы, что разрешено, если смена не превышает семи дней.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Пьяный водитель без прав устроил погоню с полицейскими в Ставрополе
Водитель свернул на парковку, увеличил скорость движения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, едва не спровоцировав аварию, после чего, находясь на улице Тухачевского, потерял управление транспортным средством на круговом движении и наехал на бордюр, выехав за пределы проезжей части.
Обновлено 23 июля в 02:20
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России
Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Общество
В Европе наступила аномальная жара
Обновлено в 01:03
Политика
Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Общество
У Крымского моста установят памятник апостолу Андрею
Памятник апостолу Андрею Первозванному будет установлен на одной из смотровых площадок у Крымского моста на востоке Крыма, сообщила министр культуры республики Арина Новосельская.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове
Обновлено в 06:34
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Кино
Наталья Комарова: «Мы внедрили систему, которой доверяют жители»
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта
До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Выяснилось число погибших от действий США гражданских в Сирии и Ираке
Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке из-за ударов коалиции США по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена на территории РФ).
Обновлено в 12:23
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок
"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
Обновлено в 11:56
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Интернет
Новые функции появятся в WhatsApp
Новые функции могут появиться в следующей версии мессенджера WhatsApp.
Обновлено в 12:21
Общество
Рособрнадзор огласил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для получения аттестата об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 06:07