Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»Вести.Ru 14:19
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.
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Транспорт
В Петербурге появится экскурсионный ретро-автобус
Обновлено в 07:34
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Общество
В фундаменте храма конца XVIII века в Пушкине нашли ртуть
В ходе реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Петербурга рабочие обнаружили ртуть в стенах фундамента.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе
В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.
Обновлено в 13:05
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Футбол
Ван Дейк может пропустить матч с «Барселоной»
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк может пропустить ответный матч с "Барселоной" в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:09
Футбол
Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»
УЕФА назначил арбитров на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Обновлено в 06:44
Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение
Обновлено в 14:00
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Технологии
Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2
Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол
Колыванов может покинуть «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Политика
США отзывают посла на Украине, узнали СМИ
Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Авто
Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Политика
Из учебника по истории Крыма уберут главу о крымских татарах
В учебнике для 10-х классов рассказывается, в частности, о крымских татарах, служивших "гитлеровцам с оружием в руках"; их число оценивается в 20 тыс. Ранее в совете крымских татар выступили с просьбой изъять данный учебник как содержащий пропаганду ксенофобии и оправдывающий депортацию народов (в годы ВОВ из Крыма депортировали 183 тыс. татар).
Обновлено в 10:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46