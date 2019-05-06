Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»Вести.Ru 14:19

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду. Речь идет о нападающем Гарете Бэйле и полузащитниках Даниэле Себальосе с Маркосом Льоренте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зидан сообщил трем игрокам «Реала» о том, что они должны покинуть клуб летом

Матч ТВ12:27

СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана

Советский спорт12:10

Зидан сказал Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что не рассчитывает на них

Sports.ru09:43

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Чемпионат11:26

Зидан провёл тяжёлый разговор с игроками «Реала». Трое - на выход

Sport.ru12:58

Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

Бомбардир.ру10:59

Зидан известил 3 игроков «Реала» об их уходе из команды

Sport24.ru12:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Транспорт

В Петербурге появится экскурсионный ретро-автобус

Обновлено в 07:34
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

Обновлено в 08:30
Политика

ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над горящим SSJ-100

Обновлено в 12:55
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Обновлено в 12:54
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Общество

В фундаменте храма конца XVIII века в Пушкине нашли ртуть

В ходе реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Петербурга рабочие обнаружили ртуть в стенах фундамента.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе

В ведомстве утверждают, что осуществить диверсию предполагалось с помощью завербованного сотрудника.
Обновлено в 13:05
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Футбол

Ван Дейк может пропустить матч с «Барселоной»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк может пропустить ответный матч с "Барселоной" в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:09
Футбол

Брых обслужит ответный матч между «Аяксом» и «Тоттенхэмом»

УЕФА назначил арбитров на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Обновлено в 06:44
Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

Обновлено в 14:00
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Технологии

Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2

Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол

Колыванов может покинуть «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Авто

Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Политика

Из учебника по истории Крыма уберут главу о крымских татарах

В учебнике для 10-х классов рассказывается, в частности, о крымских татарах, служивших "гитлеровцам с оружием в руках"; их число оценивается в 20 тыс. Ранее в совете крымских татар выступили с просьбой изъять данный учебник как содержащий пропаганду ксенофобии и оправдывающий депортацию народов (в годы ВОВ из Крыма депортировали 183 тыс. татар).
Обновлено в 10:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное