Футбол

«Реал» опережает «Барселону» в споре за ЙовичаЕвро-футбол.ру 04:14

Ранее в споре за сербского бомбардира лидировала "Барселона", однако расстановка сил изменилась после встречи агента игрока Фали Рамадани с гендиректором "галактикос" Хосе Анхелем Санчесом.
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«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Йовича

LiveSport.ru05:58

СМИ анонсировали переход нападающего сборной Сербии в «Реал» за €45 млн

РБК03:58

«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Йовича

Чемпионат03:20

«Реал» опережает «Барселону» в споре за Йовича

Евро-футбол.ру04:14

Лука Йович может оказаться в «Реале»

Еженедельник Футбол03:57

El Chiringuito: Йович ближе к переходу в «Реал», чем в «Барселону»

Sports.ru02:32
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Авто

Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей

Обновлено в 05:22
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки

По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:15
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Интернет

«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope

По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Футбол

Каземиро: «Винисиус принесет много радости „Реалу“»

В мои обязанности не входит забивать голы. Винисиус выглядит впечатляюще, он принесет много радости клубу.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Назрани у здания мэрии произошла стрельба

Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино

Обновлено в 06:18
Спорт

Стал известен бюджет Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.
Обновлено в 04:19
Наука

Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров

Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Юлий Гусман перенес операцию на сердце

Режиссер театра и кино, телеведущий и политический деятель Юлий Гусман перенес операцию на сердце. Об этом сообщает Mash в своем Telegram.
Обновлено в 07:26
Экономика

Правила начисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Культура

Определен самый популярный музей в мире

Самым посещаемым музеем мира стал парижский Лувр. За прошедший год он принял более 10 миллионов человек.
Обновлено в 03:39
Происшествия

На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет

Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Тина Канделаки хочет стать мамой в третий раз

Сама Тина недавно ответила, что она тоже очень хочет стать мамой в третий раз, более того - она всегда мечтала о троих детях.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Израиль сконцентрировал «бронированный кулак» у границ сектора Газа

Обновлено в 05:43
Общество

Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье

Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Происшествия

Для эвакуации школьника понадобился вертолёт

Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет МЧС России.
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский опережает всех оппонентов в последних рейтингах кандидатов

Как и в случае с Зеленским, наиболее благоприятный для экс-премьера сценарий демонстрируют данные группы "Рейтинг", согласно которым уровень поддержки Тимошенко вырос с 12,6% до 12,9%.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
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Лука Йович
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)».
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Барселона
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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