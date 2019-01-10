Футбол

«Реал» огласил заявку на матч с «Леганесом»
Soccer.ru
вчера в 05:54

Пресс-служба "Реала" огласила заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса".
Soccer.ruвчера в 05:54

Подробнее о событии

Диас о дебюте за «Реал»: «Сбылась моя детская мечта»

Soccer.ruвчера в 23:31

«Реал» крупно обыграл «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 17:25

«Реал» обыграл «Леганес»

Спорт-Экспрессвчера в 17:24

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матч 1/8 финала Кубка Испании

Советский спортвчера в 17:23

«Реал» разгромил «Леганес» в матче Кубка Испании

Матч ТВвчера в 17:21

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Газета.Ruвчера в 17:19

«Реал» уверенно обыграл «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионатвчера в 17:23
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Футбол

«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

«Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка Лиги Франции

9 января между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Генгам» на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч ¼ финала Кубка Лиги Франции сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Жирона — Атлетико 1:1

9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Рэмзи может подписать контракт с «Ювентусом» на следующей неделе

Фабрицио Романо, журналист Sky Sports, The Guardian и Calciomercato сообщил о статусе переговоров «Ювентуса» по трансферу полузащитника Аарона Рэмзи.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Иско поставил лайк под постом с критикой главного тренера «Реала»

Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

«Зенит» отказался возвращать Ригони в «Индепендьенте»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

«Милан» заинтересован в приобретении Промеса

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Севильи» Куинси Промеса.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тысяч за опоздание на тренировку

Нападающий «Интера» Мауро Икарди опоздал на тренировку команды.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

«Спартак» прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» успешно прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол

«Динамо» желает подписать форварда, игравшего у Слуцкого в «Халл Сити»

Московское "Динамо" претендует на 26-летнего малийского нападающего "Халл Сити" Нуху Дико, сообщают в Англии.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

«Зенит» обыграл «Цедевиту» на стадии топ-16 Еврокубка

«Зенит» обыграл «Цедевиту» в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

Защитник «Локомотива» не смог завоевать «Золотую урну»

30-летний немецкий центральный защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес претендовал на приз «Золотая урна», который вручают худшему игроку года в Италии, сообщили в Football Italia.
Обновлено вчера в 14:46
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Нико Ковач: «Павар хотел сделать новый шаг в карьере»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал переход французского защитника Бенжамена Павара из «Штутгарта» в мюнхенскую команду.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Более 500 человек посетили автограф-сессию Самедова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов провел автограф-сессию в фанатском магазине красно-белых.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Эриксен, Фернандиньо и Линделеф вошли в команду недели FIFA 19

EA Sports представила команду 17-й недели в FIFA 19.
Обновлено вчера в 13:06
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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