Футбол
«Реал» огласил заявку на матч с «Леганесом»
«Реал» огласил заявку на матч с «Леганесом»Soccer.ruвчера в 05:54
Пресс-служба "Реала" огласила заявку на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса".
Soccer.ruвчера в 05:54
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Футбол
«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
«Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка Лиги Франции
9 января между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Генгам» на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч ¼ финала Кубка Лиги Франции сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Жирона — Атлетико 1:1
9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Рэмзи может подписать контракт с «Ювентусом» на следующей неделе
Фабрицио Романо, журналист Sky Sports, The Guardian и Calciomercato сообщил о статусе переговоров «Ювентуса» по трансферу полузащитника Аарона Рэмзи.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Иско поставил лайк под постом с критикой главного тренера «Реала»
Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
«Зенит» отказался возвращать Ригони в «Индепендьенте»
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Промеса
«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Севильи» Куинси Промеса.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тысяч за опоздание на тренировку
Нападающий «Интера» Мауро Икарди опоздал на тренировку команды.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Спартак» прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ
Московский «Спартак» успешно прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
«Динамо» желает подписать форварда, игравшего у Слуцкого в «Халл Сити»
Московское "Динамо" претендует на 26-летнего малийского нападающего "Халл Сити" Нуху Дико, сообщают в Англии.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
«Зенит» обыграл «Цедевиту» на стадии топ-16 Еврокубка
«Зенит» обыграл «Цедевиту» в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
Защитник «Локомотива» не смог завоевать «Золотую урну»
30-летний немецкий центральный защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес претендовал на приз «Золотая урна», который вручают худшему игроку года в Италии, сообщили в Football Italia.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Нико Ковач: «Павар хотел сделать новый шаг в карьере»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал переход французского защитника Бенжамена Павара из «Штутгарта» в мюнхенскую команду.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Более 500 человек посетили автограф-сессию Самедова
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов провел автограф-сессию в фанатском магазине красно-белых.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Эриксен, Фернандиньо и Линделеф вошли в команду недели FIFA 19
EA Sports представила команду 17-й недели в FIFA 19.
Обновлено вчера в 13:06