Футбол

ЦСКА разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов
РИА Новости
14:47

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
80′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Футболисты московского ЦСКА разгромили в гостях мадридский "Реал" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такой результат не помог "армейцам" продолжить выступление в еврокубках в этом сезоне.
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