Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дниSoccer.ru 06:53
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
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Футбол
Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб
Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.
Обновлено в 06:35
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«Россия ждёт хаоса на Украине, чтобы напасть» — глава генштаба ВСУ
Россия воспользуется хаосом на Украине, чтобы её захватить, уверен глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, сообщило 18 апреля издание «Факты».
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В Кремле официально объявили о визите Ким Чен Ына в Россию
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Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам вслед за Сбербанком
Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК.
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Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины
Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
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Гаджеты
Apple готовит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Общество
Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет
Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
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Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Международная изоляция полуострова Крым является мифом, заявила на брифинге в Ялте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Технологии
ФАС завела дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
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Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung Electronics посоветовала не снимать защитный слой с экрана гнущегося смартфона Samsung Galaxy Fold и не наносить на него другие пленки или наклейки.
Обновлено в 07:04
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Кино
В сеть попали кадры из нового эпизода «Игры престолов»
Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из пока не вышедшего второго эпизода восьмого сезона сериала "Игра престолов", который станет для шоу финальным.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Челябинске загорелся бизнес-центр
Бизнес-центр "Аврора" загорелся в Челябинске, идет эвакуация, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС России по региону.
Обновлено в 08:21
Игры
Ubisoft бесплатно раздает игру Assassin’s Creed Unity
Обновлено в 08:09
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Отмечается, что всего было проверено 118 тыс. декалитров водки. Из них нелегальными оказались 36,3 тыс. декалитров, что составляет 30,8%.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Общество
Кержаков предложил жене мировое соглашение
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков предложил супруге Милане Кержаковой (Тюльпановой) мировое соглашение через своего юридического представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Писателя Быкова госпитализировали
Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Общество
Кассирам кинотеатров хотят разрешить проверять паспорт
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предоставит кассирам и контролерам в кинотеатрах запрашивать у граждан паспорт.
Обновлено 16 апреля в 08:37
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Евро 18 апреля опустился ниже 72 руб. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13