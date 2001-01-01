Футбол

«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дниSoccer.ru 06:53

Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
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«Реал» договорился о трансфере Азара

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Sports.ru07:12

«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни

Soccer.ru06:53
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Футбол

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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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