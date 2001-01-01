Футбол

«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дниSoccer.ru 06:53

Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» снизил цену на Азара

Чемпионат09:05

СМИ: Азар близок к переходу в «Реал»

Матч ТВ08:42

«Реал» следит за хавбеком «Аякса» ван де Беком. Он сделал ассист в матче ЛЧ с мадридцами

Бомбардир.ру07:59

СМИ анонсировали переход капитана сборной Бельгии в «Реал»

РБК06:00

«Челси» существенно снизил ценник на своего лидера. Им интересуется «Реал»

Sport.ru09:29

«Реалу» интересны Эриксен, де Лигт, ван де Бек и Милинкович-Савич

Sports.ru07:12

Фабио Капелло: «„Реал“ готовит 500 миллионов евро на трансферы для Зидана»

Спорт-Экспресс07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика

Робот Порошенко позвонил Тимошенко и попросил проголосовать за неё

На телефон экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко позвонил робот Порошенко, призвав проголосовать за нынешнего главу Украину на выборах 21 апреля.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Хоккей

Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ

Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

На металлолом отправят шесть российских атомоходов

Обновлено в 05:39
Политика

ЦИК Украины перенесла теледебаты на час позже для удобства Порошенко

Время перенесли для удобства действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Общество

Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто

Toyota презентовала новый ProAce City

В продаже автомобили появятся в начале 2020 года Toyota представила ProAce City в двух кузовных модификациях — цельнометаллическим фургоном и пассажирской версией, именуюемой ProAce City Verso.
Обновлено в 11:14
Кино

В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»

Обновлено в 10:32
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов

Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Энергетика

Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год

Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено в 07:48
Экономика

В России рекордно выросло число приговоров по экономическим делам

Рост на фоне сокращения В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек).
Обновлено в 03:00
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика

Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом

Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Происшествия

На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных

Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Политика

Ким Чен Ын приедет в Россию на переговоры с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента РФ Владимира Путина и приедет на переговоры в Россию.
Обновлено в 07:18
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма

Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное