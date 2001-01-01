Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дниSoccer.ru 06:53
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика
Робот Порошенко позвонил Тимошенко и попросил проголосовать за неё
На телефон экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко позвонил робот Порошенко, призвав проголосовать за нынешнего главу Украину на выборах 21 апреля.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ
Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
На металлолом отправят шесть российских атомоходов
Обновлено в 05:39
Политика
ЦИК Украины перенесла теледебаты на час позже для удобства Порошенко
Время перенесли для удобства действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто
Toyota презентовала новый ProAce City
В продаже автомобили появятся в начале 2020 года Toyota представила ProAce City в двух кузовных модификациях — цельнометаллическим фургоном и пассажирской версией, именуюемой ProAce City Verso.
Обновлено в 11:14
Кино
В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»
Обновлено в 10:32
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 07:48
Экономика
В России рекордно выросло число приговоров по экономическим делам
Рост на фоне сокращения В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек).
Обновлено в 03:00
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика
Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом
Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.
Обновлено в 10:56
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Политика
Ким Чен Ын приедет в Россию на переговоры с Путиным
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента РФ Владимира Путина и приедет на переговоры в Россию.
Обновлено в 07:18
Общество
Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма
Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18