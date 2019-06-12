Футбол

«Реал» официально презентовал Йовича на «Сантьяго Бернабеу»Vprognoze.ru вчера в 08:36

«Реал» презентовал игрока сборной Сербии Луку Йовича на «Сантьяго Бернабеу».
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На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация Йовича

Soccer.ruвчера в 08:18

Президент «Реала»: «Теперь спрос с Йовича будет гораздо выше»

Sportbox.RUвчера в 10:41

Президент «Реала»: «Теперь спрос с Йовича будет гораздо выше»

Матч ТВвчера в 10:41

Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире

Советский спортвчера в 08:40

Перес: спрос с Йовича в «Реале» будет намного больше

Газета.Ruвчера в 08:15

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионатвчера в 08:46

Презентация Азара в «Реале» состоится 13 июня

Спорт-Экспрессвчера в 09:12
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Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Авто

В Volkswagen определились с датой продаж «растянутого» Polo Plus

Компания Volkswagen на следующей неделе начинает продажи «растянутого» хэтчбека Polo с приставкой «Plus» в названии.
Обновлено в 04:02
Хоккей

Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Обновлено в 04:16
Экономика

Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Просившийся в Канаду кузбассовец пострадал от подземного пожара

Горожанин сопровождал съёмочную группу одного из федеральных каналов в район подземных пожаров, которые уже в течение долгого времени бушуют в Киселёвске.
Обновлено в 01:02
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика

Трамп рассказал о действиях с компроматом из России

Журналист задал вопрос, какие действия предпринял штаб Трампа, если бы представители России или Китая предложили ему компромат на соперников: выслушал бы их или сообщил в ФБР.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу

В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Astra Linux поставят на смартфоны

Смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Кино

Киану Ривз рассказал, чем ему понравилась Cyberpunk 2077

Обновлено в 03:48
Здоровье

Названы первые симптомы рака желудка

Медики назвали первые симптомы рака желудка.
Обновлено в 02:09
Общество

Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram

Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Новосибирске неизвестные залили иномарку кислотой

Обновлено в 02:50
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено 11 июня в 15:58
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Единоборства

Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

Обновлено в 02:03
Происшествия

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка под Петербургом

Обновлено в 03:45
Культура

Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль»

В Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России» с требованием ограничить доступ в России к просмотру сериала «Чернобыль».
Обновлено в 03:53
Авто

Renault готовится показать новый компактный кроссовер

На фоне растущей популярности кроссовером, компания Renault планирует выпустить новую компактную модель SUV-сегмента, которая станет второй в линейке бренда.
Обновлено вчера в 09:22
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30
Кино

Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 15:21
Общество

Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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