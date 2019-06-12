Футбол
Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»Матч ТВ 12:15
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Умершего в СИЗО Цапка заметили на улице в Сочи
Обновлено в 07:55
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Кино
Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Политика
Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине
Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизилась на 0,7%, но продолжает удерживать первенство среди партий перед выборами в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного в среду.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Тимошенко провела переговоры с Зеленским
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с призывом создать коалицию в Верховной раде после проведения внеочередных парламентских выборов, писал News.ru.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч
Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка
Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Наука
Аутизм у младенцев научились определять ученые
Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Футбол
Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»
Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Украинские силовики вновь обстреляли окраину Горловки в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраину города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 10:25
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45