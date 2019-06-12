Футбол

Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»Матч ТВ 12:15

Новичок «Реала» нападающий Лука Йович рассказал об адаптации в мадридском клубе.
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Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире

Советский спорт08:40

Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»

Sportbox.RU12:15

Презентация Азара в «Реале» состоится 13 июня

Спорт-Экспресс09:12

На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация Йовича

Soccer.ru08:18

Перес: спрос с Йовича в «Реале» будет намного больше

Газета.Ru08:15

Йовича представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Чемпионат08:46

Лука Йович: «В детстве моим любимым игроком „Реала“ был Роналду»

Матч ТВ12:15
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Политика

Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика

США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Москве прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 10:50
Политика

Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Умершего в СИЗО Цапка заметили на улице в Сочи

Обновлено в 07:55
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Общество

Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

Обновлено в 11:48
Кино

Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Политика

Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине

Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" снизилась на 0,7%, но продолжает удерживать первенство среди партий перед выборами в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного в среду.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Тимошенко провела переговоры с Зеленским

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с призывом создать коалицию в Верховной раде после проведения внеочередных парламентских выборов, писал News.ru.
Обновлено в 12:48
Происшествия

В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч

Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Политика

Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Наука

Аутизм у младенцев научились определять ученые

Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша

Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Футбол

Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»

Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Политика

Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана

Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Политика

Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

Обновлено в 10:47
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Украинские силовики вновь обстреляли окраину Горловки в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраину города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 10:25
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

Обновлено в 12:04
Политика

12 июня страна отмечает День России

Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа

В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика» и сборной Сербии, на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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