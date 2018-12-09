Футбол

«Реал» одолел «Уэску» и вышел на четвертое место в таблице
Soccer.ru
12:03

Уэска — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
19′
26′
Даниэль Карвахаль
39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
42′
58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
76′
76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
84′
В матче 15-го тура Примеры "Реал" с минимальным счетом обыграл "Уэску".
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