Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»Soccer.ru 12:13

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» с трудом дожал «Эйбар». Видеообзор матча 31-го тура Примеры

Sport.ru13:29

Бензема: капитанская повязка и победный дубль. Француз спас «Реал» в матче с «Эйбаром»

Спорт-Экспресс12:40

Дубль Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Эйбаром»

Чемпионат12:07

Дубль Бензема принес «Реалу» волевую победу над «Эйбаром»

Матч ТВ12:08

Дубль Карима Бенземы принес «Реалу» волевую победу над «Эйбаром»

REGNUM12:29

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром» – 2:1

Sports.ru05:05

6 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Эйбар»

Еженедельник Футбол04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Театры

С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключен бессрочный контракт

Юрий Соломин возглавил Малый театр с 1988 года.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»

В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Авто

Седан Karma Revero получит двигатель BMW

Эксперты считают, что гибрид Karma Revero станет быстрее, к тому же модель может получить новый дизайн.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой

Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В ВКС рассказали о решении проблемы с обнаружением дронов

Обновлено в 12:35
Происшествия

Дипломаты США нарушают ПДД в Берлине чаще дипломатов других стран

Автомобили дипломатов США нарушают правила дорожного движения на улицах Берлина чаще, чем машины дипмиссий других стран.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»

На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Политика

Отстранение мэра Риги Ушакова в Европарламенте назвали рекламным ходом

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал о причинах, которые привели к отстранению от должности мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Здоровье

В Башкирии выявили ещё один случай заболевания корью

В Башкирии зарегистрирован ещё один случай заболевания корью. Сегодня непривитыми остаются примерно 4 664 взрослых и 2 890 детей.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Кино

Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Армия и оружие

CNN пустили на российскую базу в Арктике

Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Политика

Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное