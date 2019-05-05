«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»Soccer.ru вчера в 12:12

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании. «Реал» (68 очков) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (40 очков) - 15-й.

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Происшествия Степной пожар перекинулся на лес в заповеднике «Хакасский» Возгорание уже перекинулось на лес в заповеднике. В воскресенье пал травы перекинулся на лес на участке "Чазы".

Футбол Непобедимый ПАОК повторил достижение 55-летней давности ПАОК стал второй командой, которой удалось пройти чемпионат без поражений. Впервые это удалось "Панатинаикосу" в далёком сезоне 1963/64.

Происшествия Стала известна причина пожара в приземлившемся в Шереметьево самолете Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет.

Происшествия Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Авто Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап На продажу выставлен кастомный автомобиль Nissan Silvia в кузове пикап.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Политика Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.

Общество Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.

Авто Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».

Политика Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.

Происшествия В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Политика В Раде призвали «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Армия и оружие США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).