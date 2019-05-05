Футбол

«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»Soccer.ru вчера в 12:12

Реал — Вильярреал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мариано Диас
2′
11′
Жерар Морено
Хесус Вальехо
40′
43′
Родриго Фунес Мори
Мариано Диас
49′
56′
Альфонсо Педраса
Мануэль Тригерос
Федерико Вальверде
Иско
62′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
62′
72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
Браим Диас
Винисиус Жуниор
74′
82′
Марио Гаспар
Жауме Коста
84′
Альваро Гонсалес
89′
Висенте Иборра
90′+4′
Жауме Коста
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании. «Реал» (68 очков) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (40 очков) - 15-й.
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