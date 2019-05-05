«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»Soccer.ru вчера в 12:12

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании. «Реал» (68 очков) располагается на третьем месте, «Вильярреал» (40 очков) - 15-й.

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Происшествия Родственникам погибших при ЧП в Шереметьево назначат пенсии Родственникам погибших во время крушения самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево назначат пенсии по потере кормильца.

Происшествия Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.

Происшествия В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

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Армия и оружие Власти Венесуэлы лишат неприкосновенности участников попытки переворота Власти Венесуэлы намерены лишить депутатской неприкосновенности тех представителей законодательной власти, кто принимал участие в недавней попытке переворота в стране, заявил в воскресенье глава Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Общество Губернатор Севастополя попал в больницу Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

Политика Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».

Политика Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.

Общество В России введены новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах.

Политика Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии "Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.

Политика В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.

Происшествия Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.

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Футбол Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.

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