Футбол

«Реал» одержал победу над «Севильей»Sport24.ru 12:11

Реал — Севилья
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
30′
Даниэл Каррису
54′
Эвер Банега
Каземиро
61′
Дани Себальос
65′
71′
Виссам Бен-Йеддер
Куинси Промес
75′
Андре Силва
Мунир Эль-Хаддади
Лукас Васкес Иглесиас
Иско
77′
Каземиро
78′
85′
Симон Кьер
86′
Серхио Эскудеро
Брайан Сальватьерра
Дани Себальос
Федерико Вальверде
88′
Лука Модрич
90′+2′
19 января в Испании состоялся матч 20-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» принимал на своем поле «Севилью». Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
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