Футбол

«Реал» одержал победу над «Эйбаром» благодаря дублю БенземаNewInform 12:41

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
Автором первого гола в матче на 39-й минуте первого тайма стал форвард «Эйбара» Марк Кардона. В начале второй половины встречи нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счет в матче. Победу «королевскому клубу» также принес французский футболист, оформивший дубль на 81-й минуте.
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