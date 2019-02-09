Футбол
«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дербиГазета.Ru вчера в 12:09
|16′
Каземиро
|22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
|24′
Антуан Гризманн
|25′
Хосе Мария Хименес
|41′
|42′
Серхио Рамос
|57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
|58′
Тома Лемар
Витоло
|59′
Томас Парти
|62′
|64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
|65′
|66′
Лука Модрич
Альваро Мората
|68′
Альваро Мората
Никола Калинич
|71′
Сауль Ньигес
|72′
|74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
|80′
|84′
Тони Кроос
Дани Себальос
|89′
Карим Бензема
Мариано Диас
|35%
|Владение мячом
|65%
|72%
|Процент точных передач
|84%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|7
|21
|Фолы
|16
|7
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
23
Витоло
9
Калинич
7
Гризманн
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
24
Себальос
17
Васкес
7
Диас
11
Бэйл
Реал
Расстановка 4‑3‑3
"Реал" одержал победу над "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая на стадионе "Ванда Метрополитано", завершился со счетом 3:1 в пользу "королевского клуба".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
На Сахалине загорелся торговый центр
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Названы самые удобные автомобили
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Обновлено вчера в 19:08
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер написал позже, что захотел побить свой собственный рекорд и установить тем самым новый.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Российские пограничники безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд
Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет
Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
На Украине заявили об использовании лазерного оружия в Донбассе
Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Лионе женщина и ребенок погибли при взрыве в пекарне
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Российский эксперт оценил шведский истребитель — «убийцу» Су
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Вертолет с 23 военными упал на спорной территории Судана
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Названы самые сомнительные «помощники» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер
В Великобритании в автокатастрофе погиб знаменитый британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Джонсон). Об этом 10 февраля сообщает CNN.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Киеве радикалы обстреляли дом Авакова из салютных установок
В Киеве радикалы атаковали дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Видео нападения появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией
Более чем два месяца протестных акций ранения различной степени тяжести получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты
Apple передумала повышать цены на новые iPhone
Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено 08 февраля в 03:17
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26