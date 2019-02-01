Футбол

«Реал» победил «Атлетико» в матче ПримерыRT на русском 12:31

Атлетико — Реал
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
16′
Каземиро
22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
25′
Хосе Мария Хименес
41′
42′
Серхио Рамос
57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
58′
Тома Лемар
Витоло
59′
Томас Парти
62′
64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
65′
66′
Лука Модрич
Альваро Мората
68′
Альваро Мората
Никола Калинич
71′
Сауль Ньигес
72′
74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
80′
84′
Тони Кроос
Дани Себальос
89′
Карим Бензема
Мариано Диас
Мадридский «Реал» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победу «Реалу» принесли голы Каземиро, Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.
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