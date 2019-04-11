Футбол
«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру 14:21
Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценника на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева
Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Авто
Toyota выпустит доступный спорткар в стиле старого Audi TT
Голландский ресурс AutoWeek опубликовал патентные изображения компактного купе Toyota, о котором неизвестно почти ничего.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе
Следственный комитет (СК) России завел три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, российские обвинители утверждают, что в результате действий украинских военных ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»
Обновлено в 06:01
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.
Обновлено в 08:36
Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55