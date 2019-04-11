Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру 14:21

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценника на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

Чемпионат15:35

«Реал» готов продать Бэйла. Всего-то за 130 миллионов евро

Sport24.ru14:30

«Реал» назвал цену Бэйла

Sport.ru13:28

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

Бомбардир.ру14:21

«Реал» оценивает трансфер Бэйла в 130 миллионов евро

Sports.ru13:56

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла

Soccer.ru14:02

«Реал» хочет выручить 130 млн евро с продажи Бэйла

Евро-футбол.ру13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина

Обновлено в 13:16
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева

Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Авто

Toyota выпустит доступный спорткар в стиле старого Audi TT

Голландский ресурс AutoWeek опубликовал патентные изображения компактного купе Toyota, о котором неизвестно почти ничего.
Обновлено в 08:05
Космос

Израильский космический зонд потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Авто

Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Обновлено в 12:55
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ

На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Здоровье

Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

СК завел три дела из-за обстрелов мирного населения в Донбассе

Следственный комитет (СК) России завел три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе, российские обвинители утверждают, что в результате действий украинских военных ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Исследование показало, что в 7 лет дети уже тяготеют к гиподинамии

Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.
Обновлено в 08:36
Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное