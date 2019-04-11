Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру вчера в 14:21

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценнике на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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СМИ: «Реал» просит за Бэйла 70 миллионов евро

Матч ТВвчера в 16:42

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ProstoProSportвчера в 17:31

«Реал» планирует продать трёх игроков и получить 250 млн евро

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Зидан может оставить Диаса в «Реале»

Soccer.ruвчера в 15:54

Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

Чемпионатвчера в 15:35

СМИ: «Реал» готов продать Бэйла за 70 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 16:09
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Политика

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Авто

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Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
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Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
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Политика

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Обновлено вчера в 21:44
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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

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Армия и оружие

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Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Гарет Бэйл
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