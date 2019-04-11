Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру 14:21

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценнике на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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СМИ: «Реал» просит за Бэйла 70 миллионов евро

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Sport24.ru16:16

Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

Чемпионат15:35

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла

Soccer.ru14:02

СМИ: «Реал» готов продать Бэйла за 70 миллионов евро

Спорт-Экспресс16:09
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