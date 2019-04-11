Футбол
«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру 14:21
Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценнике на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ
Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения со стороны ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
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Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
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Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Армия и оружие
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Общество
Глава Disney решил уйти в отставку
Глава Walt Disney Company Роберт Айгер заявил, что планирует уйти в отставку в 2021 году.
Обновлено в 22:51
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Экономика
Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
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Политика
Лидер оппозиции Британии выступил против экстрадиции Ассанжа в США
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Обновлено в 18:59
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Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой
Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами
Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
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Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Общество
Добро пожаловать на прямые платежи!
Есть такая примета: если после десятого числа в вашем почтовом ящике появилась отдельная квитанция от ТЭЦ, значит, отныне вы на прямых платежах с теплоснабжающей организацией — и платить за тепло и горячую воду теперь нужно напрямую.
Обновлено в 21:40
Политика
Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева
Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено в 21:40
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
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Политика
Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО, но намерена строить нормальные отношения со своими партнерами.
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Транспорт
В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах
В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
Обновлено в 07:29
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
В настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке представлен только тремя моделями: H2, H6 и H9, однако уже в этом году он пополнится новым «молодежным» кроссовером F7 – потенциальным бестселлером бренда.
Обновлено в 09:04
Общество
Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году
Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Происшествия
Суд отпустил Калви под домашний арест
В четверг в суде прокурор поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте для Калви, представитель Шерзода Юсупова (миноритарный акционер «Восточного») оставил этот вопрос на усмотрение суда.
Обновлено в 09:05
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00