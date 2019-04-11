Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру 14:21

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценнике на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

Чемпионат15:35

Источник: «Реал» намерен продать Иско, Марсело и Бэйла за 250 миллионов евро

ProstoProSport17:31

СМИ: «Реал» готов продать Бэйла за 70 миллионов евро

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Sport24.ru16:16

СМИ: «Реал» просит за Бэйла 70 миллионов евро

Матч ТВ16:42

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла

Soccer.ru14:02

«Реал» планирует продать трёх игроков и получить 250 млн евро

Sport.ru16:14
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В ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ

Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения со стороны ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
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Обновлено в 05:46
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Глава Disney решил уйти в отставку

Глава Walt Disney Company Роберт Айгер заявил, что планирует уйти в отставку в 2021 году.
Обновлено в 22:51
Происшествия

В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку

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Экономика

Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян

3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

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Политика

Лидер оппозиции Британии выступил против экстрадиции Ассанжа в США

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Обновлено в 11:17
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
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Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
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Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Общество

Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей

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Общество

Добро пожаловать на прямые платежи!

Есть такая примета: если после десятого числа в вашем почтовом ящике появилась отдельная квитанция от ТЭЦ, значит, отныне вы на прямых платежах с теплоснабжающей организацией — и платить за тепло и горячую воду теперь нужно напрямую.
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

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Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО, но намерена строить нормальные отношения со своими партнерами.
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Транспорт

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Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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