Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру 14:21

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценника на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

Чемпионат15:35

СМИ: «Реал» готов продать Бэйла за 70 миллионов евро

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«Реал» готов продать Крооса

Sport24.ru16:16

СМИ: «Реал» просит за Бэйла 70 миллионов евро

Матч ТВ16:42

«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла

Soccer.ru14:02

«Реал» планирует продать трёх игроков и получить 250 млн евро

Sport.ru16:14

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

Бомбардир.ру14:21
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Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

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За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Интернет

Сайт Searchface начал работать через авторизацию

Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
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Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
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Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

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Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Авто

В России представили обновленный пикап Isuzu D-Max

Японская компания Isuzu пополнила российский авторынок новой версией пикапа Isuzu D-Max, который представили публике в 2017 году.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Политика

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».
Обновлено в 03:41
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

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Обновлено в 17:51
Политика

Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР

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Обновлено в 15:22
Армия и оружие

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Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
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Технологии

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Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
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Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
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