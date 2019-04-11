Футбол
«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионовБомбардир.ру вчера в 14:21
Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, сообщает As. По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро. При этом цена может быть снижена, потому что при таком ценнике на вингера претендуют только четыре-пять клубов.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
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Спикер базирующегося на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил РИА Новости, что парламент в дальнейшем не будет работать с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.
Обновлено в 05:09
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Космонавт Прокопьев рассказал о комфортности нового скафандра «Орлан-МКС»
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Армия и оружие
Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину
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Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
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В четверг компания Disney заявила, что подписка на потоковый сервис Disney Plus будет стоить $6,99 в месяц, или $70 в год, и составит конкуренцию Netflix.
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