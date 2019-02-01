Футбол

«Реал» обыграл «Жирону» и вышел в полуфинал Кубка ИспанииРИА Новости вчера в 17:33

У проигравших гол забил Педро Порро (71). В первом матче двухраундового противостояния "Реал" обыграл "Жирону" со счетом 4:2. Ранее в полуфинал турнира вышли "Валенсия", "Бетис" и "Барселона".
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«Жирона» — «Реал» — 1:3. Видеообзор ответного матча 1/4 финала Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 19:35

«Реал» и «Барселона» могут встретиться в 1/2 финала Кубка Испании. Жеребьевка начнется в 15:30

Sports.ru00:14

Бензема в погоне за Пушкашем и Раулем. «Реал» - в полуфинале Кубка Испании

Спорт-Экспрессвчера в 17:50

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону», у Бензема дубль

Советский спортвчера в 17:25

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании

Матч ТВвчера в 17:20

«Реал» одолел «Жирону» в матче Кубка Испании благодаря дублю Бензема

Газета.Ruвчера в 17:34

«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону»

Чемпионатвчера в 17:21
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Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Торговый центр загорелся в дагестанском Кизляре

В городе Кизляр в Дагестане произошел пожар в трехэтажном торговом центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Обновлено в 00:28
Технологии

В работе YouTube произошел технический сбой

Известно, что из-за технических неполадок пользователи не могут осуществлять работу на сайте.
Обновлено вчера в 22:14
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено вчера в 11:06
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт

«Аэрофлот» вернет в меню для эконом-класса вино и пиво

В меню для пассажиров эконом-класса авиакомпании "Аэрофлот" с февраля вернут вино и пиво. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

На территории байк-центра «Ночных волков» произошел пожар

Обновлено вчера в 18:54
Интернет

Компания Google платила пользователям за возможность слежки

Корпорация Google платила деньги пользователям за доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея

Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Суд в Китае приговорил водителя такси к смертной казни

"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", - говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат

В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле Tesla

Судя по тизеру, опубликованному в социальных сетях японского автопроизводителя несколько часов назад, новый Subaru Legacy получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Чечне скончалась самая пожилая россиянка

Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

На Тайване в парке развлечений в Тайчжуне туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max, которую еще называют "скалолаз".
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Facebook и Twitter удалили поддерживающие Иран аккаунты

Из социальных сетей Facebook и Twitter были удалены аккаунты, которые якобы вели тайную компанию в поддержку иранских властей.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

США дезинформировали ОАЭ об опасной ситуации с российским спутником

Соединенные Штаты ввели Объединенные Арабские Эмираты в заблуждение, сообщив ложную информацию о приближении российского спутника к аппарату YahSat-1B, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ).
Обновлено вчера в 23:47
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Транспорт

За январь москвичи совершили почти три миллиона поездок с каршерингом

Обновлено в 01:18
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Москвичи проведут «День без турникетов»

Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля. Ключевой темой мероприятия станет девиз «Создаём будущее».
Обновлено в 00:59
Экономика

Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд

Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

Россия снова сократила вложения в госдолг США

Россия в ноябре 2018 года снова вернулась к сокращению вложений в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries).
Обновлено в 00:10
Происшествия

Борца с коррупцией арестовали за многомиллионную взятку

В ноябре 2018 года стало известно, что на счетах арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере главы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю полковника Вадима Надвоцкого нашли миллиард рублей.
Обновлено вчера в 21:19
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Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
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