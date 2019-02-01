Футбол
«Реал» обыграл «Жирону» и вышел в полуфинал Кубка ИспанииРИА Новости вчера в 17:33
У проигравших гол забил Педро Порро (71). В первом матче двухраундового противостояния "Реал" обыграл "Жирону" со счетом 4:2. Ранее в полуфинал турнира вышли "Валенсия", "Бетис" и "Барселона".
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«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Жирону», у Бензема дубль
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Бензема в погоне за Пушкашем и Раулем. «Реал» - в полуфинале Кубка Испании
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Sports.ruвчера в 16:40
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